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الصليب الأحمر يعلن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 09:52 مساء
الصليب الأحمر يعلن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على رفح الثلاثاء (أ.ف.ب)
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة إنسانية محمّلة بإمدادات طبية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة الثلاثاء.

وجاء في بيان للجنة أن القافلة التي تضم خمس شاحنات وسيارتين للصليب الأحمر كانت تقل إمدادات لمنشآت صحية عندما تعرضت لإطلاق نار، وأشار البيان إلى تضرُّر شاحنتين وإصابة سائق بجروح طفيفة، وفق «فرانس برس».

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حماس ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر دون إطلاق الأسرى لدى «حماس». وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة أنه «لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن (الأسرى)».

320 مواطنًا وعائلاتهم يغادرون عبر معبر رفح
وارتفع عدد من جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الثلاثاء.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني مصري إن ما لا يقل عن 320 مواطنًا أجنبيًا وعائلاتهم، فضلا عن 100 مصري، دخلوا مصر يوم الثلاثاء عبر معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي. وكان المعبر مغلقًا يومي السبت والأحد بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح.

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وبحسب «رويترز» قالت مصادر أمنية مصرية إن مصر تواصل الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات وكذلك الوقود إلى القطاع وتوفير الأمن لسيارات الإسعاف. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنه جرى إجلاء 262 أردنيا اليوم من بين 569 عالقين في غزة منذ اندلاع القتال هناك.

غير أن مصدرًا طبيًا قال إنه لم يُسمح سوى لأربعة جرحى من غزة بالمرور للانضمام إلى عشرات آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

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