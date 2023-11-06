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مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 08:45 مساء
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل قناة «فوكس نيوز» تراي ينغست. (الإنترنت)
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نشر مراسل قناة «فوكس نيوز» الأميركية مساء أمس الأحد ، فيديو لتغطيته الحرب على قطاع غزة، حيث يشارك إلى جانب قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في القطاع، مشيراً إلى أن الكتيبة التي يرافقها قد وقعت في كمين قتل خلاله 20 جندياً. 

وظهر مراسل قناة «فوكس نيوز» تراي ينغست في فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، وهو يغطي إلى جانب جنود الاحتلال في قطاع غزة. وتحدث المراسل عن وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمين للــمقــاومة ومقتل أكثر من 20 جنديًا بينما كانوا يحاولون التقدم والوصول إلى البحر. 

القسام تعلن تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال
وكان الناطق باسم كتائب عزالدين القسام، أبوعبيدة قال، السبت، إن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية للاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية. وقال أبوعبيدة: «ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان، وإن مقاتلينا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده، بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون».  

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فيما نشرت كتائب القسام فيديو يظهر استهداف قوات الاحتلال وآلياتها بعبوات ناسفة، وبصواريخ موجهة مضادة للدروع من نقطة الصفر. 

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي وأصبح 347 جنديا.

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