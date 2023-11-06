إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الإثنين إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي، خلف أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن.

وفتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل إغلاقه السبت والأحد بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لسيارات إسعاف كانت تقل مصابين فلسطينيين نتيجة العدوان، بحسب وكالة «فرانس برس».