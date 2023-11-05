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شكري يبحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 04:48 مساء
شكري يبحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية في غزة
وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان. (الإنترنت)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع.

وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن الوزيرين أكدا حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير جميع أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

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وأضاف أبوزيد، أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي «وجهات النظر والتقييمات حول تنسيق الجهود الدولية في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما ناقشا التداعيات الأمنية والإنسانية للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وتأثيراتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين ضرورة الحيلولة دون تزايد دائرة العنف وامتداد رقعة الصراع لمناطق أخرى في الإقليم».

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