شكري يبحث مع بوريل إنفاذ هدنة إنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري المصري سامح شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية وحماية المدنيين في غزة، والدخول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وندّد جوزيب بوريل «بشدة» الثلاثاء بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة، معربًا عن «قلقه العميق» إزاء هذا الموضوع.

- بوريل يندد بهجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

وأجرى بوريل اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول فيها أيضًا «الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام».