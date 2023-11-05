«أبو مازن»: ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأنها «حرب إبادة جماعية».

وقال عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في زيارته غير المعلنة إلى رام الله وسط الضفة الغربية، «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه حذر «بلينكن»، من «التهجير القسري» للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن الجانبين ناقشا أيضا «ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، في إشارة إلى عنف المستوطنين الذي تسبب بمقتل العديد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم على وجه التحديد.

وزيارة بلينكن غير المعلنة إلى رام الله هي الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.