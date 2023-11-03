واشنطن: ندعم فترات هدنة موقتة في غزة.. والوقت غير مناسب لوقف شامل للنيران

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض إن واشنطن تدعم فترات هدنة موقتة في غزة، معتبرًا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار «لأنه سيفيد حماس».

وأكدت الرئاسة الأميركية مواصلة النقاش مع الجانب الإسرائيلي بشأن التوصل لهدنة إنسانية موقتة، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة»، اليوم الجمعة.

وارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نحو 9300 شهيد اليوم الجمعة.

خروج 100 أميركي وعائلاتهم من غزة

وأشار البيت الأبيض إلى أن 100 أميركي وعائلاتهم خرجوا من غزة أمس الخميس، مضيفًا أنه من المتوقع مغادرة مجموعة كبيرة اليوم. كما نوه بأن «إطلاق سراح الأميركيين الرهائن يمثل أولوية والرئيس بايدن متفائل مع استمرار المحادثات بهذا الشأن».

قبل ذلك، حذرت واشنطن حزب الله من مهاجمة القوات الإسرائيلية، إذ قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «لا يمكن تصور الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان وشعبه في حال توسع الصراع ويجب تجنب ذلك».