البحرين تعلن مغادرة سفير «إسرائيل» ووقف العلاقات الاقتصادية معها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، سحب السفير البحريني لدى «إسرائيل» ومغادرة سفير الأخيرة البلاد، مع وقف العلاقات الاقتصادية بين الجانبين؛ وذلك دعما لـ«القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».

وطالب المجلس في بيان، بمزيد الإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الحرب والعمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل وعدم احترام القانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان دعم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

وارتفع عدد الضحايا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة، فضلا عن 32 ألف جريح، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس.