إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت تركيا وإيران، اليوم الأربعاء، إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «لا نريد أن تتحول المأساة الإنسانية في غزة إلى حرب تؤثر على دول المنطقة». بينما دعا عبداللهيان إلى عقد المؤتمر «في أسرع وقت ممكن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا شعواء على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أوقعت حتى اللحظة 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، فيما يرزح سكان القطاع المحاصر منذ 2007 تحت وطأة القصف برا وبحرا وجوا دون ماء أو كهرباء أو طعام.