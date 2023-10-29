إصابة ضابط بالقوة الأممية في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الأحد، إن نقيباً نيبالياً من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل»، أصيب في بطنه وذراعه إصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز لليونيفيل في بلدة حولا اللبنانية قرب موقع العباد الإسرائيلي.

وسقطت السبت، قذيفة داخل المقر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة في أقصى جنوب لبنان، بحسب وكالة «الشرق».

«ليست المرة الأولى»

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: «لحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. تمت إزالة القذيفة، ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم»، مضيفا «هذه ليست المرة الأولى التي تصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الثلاثة الماضية. إنه تذكير صارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، إن طائرة حربية أغارت، مساء الجمعة، على بنى تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.