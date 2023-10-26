15 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بوقوع 15 شهيدًا و80 جريحًا، اليوم الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في معسكر خان يونس غرب مدينة غزة.

وقال المراسل إن «15 مواطنًا استُشهدوا وأصيب أكثر من 80 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عددا من منازل المواطنين في المربع السكني».

وأضاف أن عمليات انتشال الجثامين ما زالت متواصلة، وأن هناك صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض، جراء حجم الدمار الكبير الذي خلّفه القصف.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، إذ قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 6546 شخصًا بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة، و364 مسنًا، علاوة على 17439 جريحًا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في غزة

إلى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن مناقشة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.