الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى يعج بالنازحين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى يستقبل عددًا كبيرًا من النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أعداد كبيرة يجري حصرها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.