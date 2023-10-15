الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح إن المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة ما زال ساريًا حتى اليوم، مشددًا على أن ذلك يعكس الثبات الكويتي في نصره الحق.

جاء ذلك خلال كلمة الخالد ألقاها خلال حضوره تكريم الفائزين بمسابقة «هاكاثون الكويت» في مجال الأمن السيبراني في جامعة الكويت مساء أمس السبت.

وجه طلال خالد «رسالة إكبار وإجلال من حكومة الكويـت إلى الشعب الفلسطيني الصـامـد فـي وجه الاحتلال الصهيوني المجـرم»، معربًا عن «اعتزازه وفخـره بـمـوقـف بلاده قيادة وحكومة وشعبًا الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية».

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موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية

ومنذ الساعات الأولى لعملية «طوفان الأقصى» طالبت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية بعد الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة.

كما أعلنت الحكومة الكويتية عن حملات إغاثة عاجلة للفلسطينيين لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، حيث أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي حملات لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وشارك المئات من المواطنين الكويتيين والمقيمين في وقفة تضامنية الجمعة الماضي بساحة الإرادة دعمًا للمقاومة الفلسطينية، في حين أكد اتحاد الجمعيات الخيرية الكويتية دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال الفترة الماضية عبرت الكويت عن رفضها الثابت والمبدئي للتطبيع، وقاطعت الفعاليات المختلفة التي يشارك فيها ممثلون عن الاحتلال الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي في 20 سبتمبر الماضي من مؤتمر وزراء الصحة في نيويورك احتجاجًا على حضور وزير الصحة الإسرائيلي. وفي مطلع مارس 2022 غادر وفد أكاديمي كويتي مؤتمرًا استضافته جامعة البحرين الحكومية بسبب مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.