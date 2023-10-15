  • Alwasat News
Atwasat

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 08:22 مساء
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
الشيخ طلال خالد يتحدث في كلمة خلال حضوره ختام مسابقة للأمن السيبراني في جامعة الكويت، السبت 14 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

قال رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح إن المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة ما زال ساريًا حتى اليوم، مشددًا على أن ذلك يعكس الثبات الكويتي في نصره الحق.

جاء ذلك خلال كلمة الخالد ألقاها خلال حضوره تكريم الفائزين بمسابقة «هاكاثون الكويت» في مجال الأمن السيبراني في جامعة الكويت مساء أمس السبت.

وجه طلال خالد «رسالة إكبار وإجلال من حكومة الكويـت إلى الشعب الفلسطيني الصـامـد فـي وجه الاحتلال الصهيوني المجـرم»، معربًا عن «اعتزازه وفخـره بـمـوقـف بلاده قيادة وحكومة وشعبًا الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية».

- الحمد الله: 200 مليون دولار من الكويت لدعم إعمار غزة

موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية
ومنذ الساعات الأولى لعملية «طوفان الأقصى» طالبت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية بعد الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة.

كما أعلنت الحكومة الكويتية عن حملات إغاثة عاجلة للفلسطينيين لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، حيث أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي حملات لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وشارك المئات من المواطنين الكويتيين والمقيمين في وقفة تضامنية الجمعة الماضي بساحة الإرادة دعمًا للمقاومة الفلسطينية، في حين أكد اتحاد الجمعيات الخيرية الكويتية دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال الفترة الماضية عبرت الكويت عن رفضها الثابت والمبدئي للتطبيع، وقاطعت الفعاليات المختلفة التي يشارك فيها ممثلون عن الاحتلال الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي في 20 سبتمبر الماضي من مؤتمر وزراء الصحة في نيويورك احتجاجًا على حضور وزير الصحة الإسرائيلي. وفي مطلع مارس 2022 غادر وفد أكاديمي كويتي مؤتمرًا استضافته جامعة البحرين الحكومية بسبب مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا

وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا...
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)

الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»

بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من «إبادة جماعية» حال اجتياح إسرائيل غزة
الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من «إبادة جماعية» حال ...
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
قوة يونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بصاروخ
قوة يونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بصاروخ
بلينكن: واثق من عبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
بلينكن: واثق من عبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة
«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن لدى حماس 155 أسيرًا منذ عملية «طوفان الأقصى»
الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن لدى حماس 155 أسيرًا منذ عملية ......
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2670 شهيدًا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2670 شهيدًا...
«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة
«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة...
بلينكن: واثق من عبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
بلينكن: واثق من عبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة...
المزيد