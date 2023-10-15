قوة يونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بصاروخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الأحد أن مقرها العام في الناقورة أصيب بصاروخ، تعمل على التحقق من مصدره، فيما سجل تبادل لإطلاق النار خلال ساعات النهار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان «هذا اليوم شهد تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل»، مضيفة «كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره»، من دون تسجيل خسائر، بحسب «فرانس برس».

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الاحتلال «لا يريد تصعيدًا» على حدوده الشمالية مع لبنان حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب.

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وقال غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء زيارته لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الأراضي المحتلة «ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع»، وأضاف «إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمنًا باهظًا جدًا ... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه»، وفق «فرانس برس».

الاحتلال يجلي مدنيين على الحدود الشمالية مع لبنان

وقُتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح، الأحد، جراء إطلاق حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات من جنوب لبنان وفق ما أعلن جيش الاحتلال، في وقت قال الحزب إنه استهدف مركزًا عسكريًا في منطقة شتولا الحدودية.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بالإجلاء الفوري لمدنيين وإغلاق منطقة بطول أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان وفق ما أفاد في بيان. والسبت، قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة شبعا الجنوبية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمّد صعب.