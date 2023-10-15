بايدن يؤكد لعباس حق الفلسطينيين في تقرير المصير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت على «حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير».

وتعهد بايدن لعباس بتقديم «الدعم الكامل» للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن حركة «حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير»، حسب بيان للبيت الأبيض نقلته وكالة «فرانس برس».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ حولت الغارات والقصف المدفعي القطاع المحاصر إلى «حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة»، وفق بيان لـ«المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان.

ووثق «المرصد الأورومتوسطي» مقتل 14 فلسطينيًا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي والذي تضمن حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة، بما يوازي ربع قنبلة نووية.