السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء الجمعة إن المملكة «جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا البيان إلى توفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.

وأشارت الخارجية السعودية إلى مطالبة المملكة «برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية».