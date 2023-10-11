جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء مقتل 169 جنديًا وأسر 60 أخرين منذ أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري قوله: «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم»، مؤكدا «الاتصال بعائلات 60 جنديا أسرتهم عناصر حماس ونقلتهم إلى غزة».

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال وقوع 200 قتيل إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى» قبل أن يعود ويرفع الحصيلة إلى 1000 قتيل ثم إلى 1200 قتيل وأكثر من 2700 جريح، الأربعاء، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

وأعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدا، و5314 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدًا، و5184 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا، و130 مصابًا، مفيدة بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومع اندلاع عملية «طوفان الأقصى»، دخلت محافظات الضفة الغربية في إضراب شامل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي؛ ما تسبب في شلل مناحي الحياة كافة، إذ أقفلت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية. في حين أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وفق «وفا».

ونقلت «وفا» عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عشرات الشبان المشاركين في مسيرة دعم لقطاع غزة الأحد الماضي عند المدخل الشمالي للبيرة، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات.