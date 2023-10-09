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قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 04:12 مساء
قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن
عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية سام بدران. (الإنترنت)
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أكّد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية سام بدران، الإثنين، أنّ «لا مكان حالياً» للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول تبادل الأسرى في ظل استمرار «العملية العسكرية» ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بدران في تصريح في الدوحة «العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا، وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها»، وفق «فرانس برس».

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

مجزرتان في مخيمي جباليا والشاطئ
وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ، وأودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وألحق دماراً في ممتلكاتهم، وتكونت سحابة من الدخان الأسود العميق في أجواء القطاع، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

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وأشارت «وفا» إلى أنه منذ بدأ العدوان، دمرت طائرات الاحتلال 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت بشكل جزئي أربع مدارس تابعة لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

فرض حصار كامل على قطاع غزة
وقرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطنية، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح. وأوضحت الصحة أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا.

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