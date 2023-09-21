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الرئيس السوري يصل الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 08:48 صباحا
الرئيس السوري يصل الصين
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، الصين على ما ذكر الإعلام الرسمي الصيني، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد في غضون 20 عاما تقريبا.

وعرض تليفزيون «سي سي تي في» الرسمي بثا مباشرا لوصوله إلى هانغجو حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وفق وكالة «فرانس برس».

وبذلك، أصبح الأسد آخر رئيس دولة، تُعد معزولة على نطاق واسع، تستضيفه الصين العام الجاري بعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإيراني إبراهيم رئيسي. كذلك، استضافت عددا من المسؤولين الروس، ودعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى زيارتها الشهر المقبل، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

«زيارة تكسر العزل الدبلوماسي على دمشق»
وترافق الأسد زوجته أسماء ووفد سياسي واقتصادي. وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين.

وذكرت جريدة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة أن الأسد سيحضر افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي. ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.

وهي الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس السوري إلى الصين منذ العام 2004، فيما زار مسؤولون صينيون دمشق خلال فترة النزاع الدامي. ودعمت الصين دمشق في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، فامتنعت مرارا عن التصويت لقرارات تدينها خلال النزاع، واستخدمت الـ«فيتو» إلى جانب روسيا لوقف هذه القرارات.

وقال المحلل السياسي السوري أسامة دنورة من دمشق لـ«فرانس برس»: «هذه الزيارة تمثل كسرا لنطاق مهم من العزل الدبلوماسي والحصار السياسي المفروض على سورية، كون الصين دولة عظمى وذات ثقل على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي الدولي».

وأضاف: «الصين تكسر التابوهات الغربية التي تحاول منع عدد من الدول من التعاطي مع ما تعتبره واشنطن دولا معزولة». وتفرض دول غربية عقوبات اقتصادية لطالما اعتبرتها دمشق سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.

الأسد يبحث عن دعم صيني لإعادة إعمار سورية
ورأى دنورة أنه بالنسبة لدمشق، تُعد الصين «شريكا موثوقا» وخصوصا في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار. وعن استثمارات صينية محتملة، قال: «الصين لديها القدرة على إنجاز البنى التحتية في الإعمار في المناطق السكنية والمدنية بسرعة استثنائية».

بعد 12 سنة من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وخلف ملايين النازحين واللاجئين ودمر البنى التحتية للبلاد، تسعى سورية اليوم إلى الحصول على دعم الدول الحليفة لمرحلة إعادة الإعمار. وأعرب الرئيس السوري في تصريحات سابقة عن أمله في أن تستثمر مؤسسات صينية في سورية.

ورأت مديرة معهد الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن الباحثة لينا الخطيب أن الأسد يحاول من خلال زيارته إلى الصين إيصال رسالة حول بدء «الشرعنة الدولية» لنظامه والدعم الصيني المرتقب في مرحلة إعادة الإعمار.

وتأتي زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دورا متناميا في الشرق الأوسط، وتحاول الترويج لخطتها «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسميا بـ«مبادرة الحزام والطريق»، وهي مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وانضمت سورية في يناير 2022 إلى هذه المبادرة.

من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
من مراسم استقبال الأسد وزوجته بمطار خانجو الصيني، 21 سبتمبر 2023. (وكالة الأنباء السورية)
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