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السيسي يلتقي محمد بن زايد في أبو ظبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 10:31 مساء
السيسي يلتقي محمد بن زايد في أبو ظبي
جانب من لقاء السيسي ومحمد بن زايد في أبو ظبي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (الرئاسة المصرية)
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يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إلى الإمارات في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت: «يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات».

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الرئاسة المصرية تعلن أهداف زيارة السيسي إلى الإمارات
وأضافت أن الزيارة تأتي «لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة».

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية- الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة».

وفي أغسطس الماضي، استقبل السيسي الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين شمال مصر، حيث جرى خلال اللقاء «التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار»، بحسب الرئاسة المصرية آنذاك.

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