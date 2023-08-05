السيسي يجتمع مع بن زايد وحمد بن عيسى في العلمين.. ونقاش حول قضايا عربية وإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى في مدينة العلمين، اليوم السبت، لمناقشة عدد من المسائل السياسية والاقتصادية بين مصر والدولتين الخليجيتين.



وقالت الرئاسة المصرية إن لقاء أخويًّا دار في المدينة المطل على ساحل البحر المتوسط بين السيسي وبن زايد جرى خلاله «تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار».

اتفاق مصري إماراتي على مواجهة تحديات المنطقة

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق البيان، مشيرًا إلى تطابق الرؤى بين القاهرة وأبوظبي «بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، والحرص على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي».

وفي لقاء السيسي مع الملك حمد، جرى النقاش حول «مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية»، حسب البيان.



ولفتت الرئاسة المصرية إلى مناقشة عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية بين السيسي وملك البحرين، إذ جرى تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، وتأكيد أهمية «تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة».‏

السيسي معة الملك حمد بن عيسى في مدينة العلمين، 5 أغسطس 2023 (الرئاسة المصرية)