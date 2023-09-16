الجيش اللبناني ينفذ مداهمات لمخيمات النازحين السوريين في البقاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش اللبناني، السبت، تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت «43 سورياً لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية»، فيما يباشر القضاء المختص التحقيق معهم، بحسب وكالة فرانس برس».

رحلات عودة طوعية

ويسلك مئات السوريين طرقات جبلية باتجاه لبنان، مجتازين معابر غير رسمية يفوق عددها 35 معبراً على امتداد حدود يبلغ طولها 394 كيلومتراً. وتُقدر أعداد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من مليونين.

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أطلقت مديرية الأمن العام اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من رحلات العودة الطوعية إلى سورية لمئات النازحين، في خطوة اعتبرها بعضهم مهمة للمساعدة في حل أزمتهم، فيما اعتبر آخرون أن العودة غير آمنة وأبدوا تخوفهم من تعرضهم لمضايقات أمنية لدى عودتهم إلى سورية.