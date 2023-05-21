  • Alwasat News
Atwasat

مناورة عسكرية علنية لحزب الله اللبناني تحاكي اقتحام أراضي الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 05:39 مساء
مناورة عسكرية علنية لحزب الله اللبناني تحاكي اقتحام أراضي الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من حزب الله خلال مناورة عسكرية في جنوب لبنان. (أ ف ب)
alwasat radio

أجرى حزب الله، الأحد، مناورة بالذخيرة الحية في جنوب لبنان تعد من الأكبر يقيمها أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيَّرة أو الاقتحام، وفق مراسلين.

وشارك نحو 200  من عناصر الحزب في المناورة التي أجريت في بلدة عرمتي على مسافة نحو 20 كلم شمال الحدود مع إسرائيل، وذلك لمناسبة قرب حلول ذكرى انسحاب الدولة العبرية من جنوب لبنان في 25 مايو 2000، بحسب «فرانس برس».

ونفذ العناصر الذي كانوا ملثمين أو موهوا وجوههم باللونين الأسود والأخضر، محاكاة لهجوم بطائرة مسيَّرة على هدف في داخل إسرائيل، وآخر لعملية اقتحام الشريط الحدودي ومهاجمة عربات عند الجانب الآخر، قبل سحب «جثة» من إحداها ونقلها عبر «الحدود». ونفذ عدد من القناصة رمايات على أهداف رسمت عليها نجمة داود، بينما قام مسلحون على دراجات نارية بمناورات إطلاق رصاص حي نحو أهداف.

صورة لمسجد قبة الصخرة.. «قسما سنعبر» 
وعرض الحزب خلال المناورات صنوفًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة كراجمات الصواريخ والعربات المزودة برشاشات ثقيلة أو مدافع مضادة للطيران، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وأخرى تطلق من على الكتف.

-  بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله اللبناني
-  حزب الله اللبناني يشيد بعملية القدس

ورفع في المكان جدارًا أسمنتيًا عاليًا مماثلًا للجدار الذي رفعته إسرائيل عند الحدود مع لبنان، وكتبت عليه شعارات من قبيل «قادمون» قرب صورة لمسجد قبة الصخرة، و«قسما سنعبر» و«بأس شديد». وسبق للأمين العام للحزب حسن نصرالله أن حذر إسرائيل مرارًا خلال الأعوام الماضية، من أن الحزب قد يطلب من مقاتليه اقتحام الجليل في أي حرب مقبلة بين العدوين اللدودين.

وخلال مناورة الأحد، قال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين «إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة، بتجاوز قواعد اللعبة، وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين ايدينا».

حزب الله يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة 
وشهد لبنان صيف 2006 حربًا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين. وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.

وتأسس الحزب العام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وانضم إلى مجموعات يسارية تصدت للقوات الإسرائيلية، وتحول أبرز قوة أسهمت في تحرير الجنوب بعد نحو 22 عامًا من الاحتلال.

ويعد الحزب لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها. ويقاتل أيضًا في سورية إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد بشكل علني منذ العام 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي

هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين على ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي ...
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب العمال الكردستاني
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب ...
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
المزيد
مناورة عسكرية علنية لحزب الله اللبناني تحاكي اقتحام أراضي الاحتلال الإسرائيلي
مناورة عسكرية علنية لحزب الله اللبناني تحاكي اقتحام أراضي ......
السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. والتعاون الإسلامي: استفزاز لمشاعر المسلمين
السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. ......
القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة
القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة...
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان...
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة...
المزيد