مناورة عسكرية علنية لحزب الله اللبناني تحاكي اقتحام أراضي الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى حزب الله، الأحد، مناورة بالذخيرة الحية في جنوب لبنان تعد من الأكبر يقيمها أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيَّرة أو الاقتحام، وفق مراسلين.

وشارك نحو 200 من عناصر الحزب في المناورة التي أجريت في بلدة عرمتي على مسافة نحو 20 كلم شمال الحدود مع إسرائيل، وذلك لمناسبة قرب حلول ذكرى انسحاب الدولة العبرية من جنوب لبنان في 25 مايو 2000، بحسب «فرانس برس».

ونفذ العناصر الذي كانوا ملثمين أو موهوا وجوههم باللونين الأسود والأخضر، محاكاة لهجوم بطائرة مسيَّرة على هدف في داخل إسرائيل، وآخر لعملية اقتحام الشريط الحدودي ومهاجمة عربات عند الجانب الآخر، قبل سحب «جثة» من إحداها ونقلها عبر «الحدود». ونفذ عدد من القناصة رمايات على أهداف رسمت عليها نجمة داود، بينما قام مسلحون على دراجات نارية بمناورات إطلاق رصاص حي نحو أهداف.

صورة لمسجد قبة الصخرة.. «قسما سنعبر»

وعرض الحزب خلال المناورات صنوفًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة كراجمات الصواريخ والعربات المزودة برشاشات ثقيلة أو مدافع مضادة للطيران، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وأخرى تطلق من على الكتف.

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ورفع في المكان جدارًا أسمنتيًا عاليًا مماثلًا للجدار الذي رفعته إسرائيل عند الحدود مع لبنان، وكتبت عليه شعارات من قبيل «قادمون» قرب صورة لمسجد قبة الصخرة، و«قسما سنعبر» و«بأس شديد». وسبق للأمين العام للحزب حسن نصرالله أن حذر إسرائيل مرارًا خلال الأعوام الماضية، من أن الحزب قد يطلب من مقاتليه اقتحام الجليل في أي حرب مقبلة بين العدوين اللدودين.

وخلال مناورة الأحد، قال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين «إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة، بتجاوز قواعد اللعبة، وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين ايدينا».

حزب الله يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة

وشهد لبنان صيف 2006 حربًا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين. وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.

وتأسس الحزب العام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وانضم إلى مجموعات يسارية تصدت للقوات الإسرائيلية، وتحول أبرز قوة أسهمت في تحرير الجنوب بعد نحو 22 عامًا من الاحتلال.

ويعد الحزب لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها. ويقاتل أيضًا في سورية إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد بشكل علني منذ العام 2013.