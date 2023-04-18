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بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 02:16 مساء
بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله اللبناني
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على شخص مشتبه في تمويله جماعة حزب الله اللبنانية. 

وأضافت الحكومة أنها استخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا.

ماذا قال نصرالله عن مشهد المصالحات في المنطقة؟
على صعيد آخر، علق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله على مشهد المصالحات في منطقة الشرق الأوسط بأن «عودة العلاقات السياسية الطبيعية بين سورية والدول العربية والسعي التركي لإعادة العلاقات مع دمشق هي تحولات مهمة».

وبين نصرالله أن محور المقاومة اليوم بدوله وشعوبه خرج قوياً متماسكاً حاضراً فاعلاً وهذا ما نشهده في مختلف الساحات وهذا مؤثر في قضية الصراع مع العدو وكل الأجواء التي تأتي من اليمن والسعودية تدعو إلى التفاؤل وهذا يسعدنا، حسب وسائل إعلام عربية.

كما قال زعيم حزب الله: «نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضاً والأيام بيننا»، وختم نصر الله: «أي أحد مقيم في لبنان إيراني لبناني فلسطيني أي تعرض له نحن سنرد عليه بالحجم المناسب وبالطريقة المناسبة إن شاء الله ودون أي تردد».

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