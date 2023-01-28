حزب الله اللبناني يشيد بعملية القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد حزب الله اللبناني، السبت، بما وصفه بـ«العملية الاستشهادية البطولية»، التي نفّذها شاب فلسطيني، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في حي استيطاني بالقدس الشرقية، معتبرا أنها «أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه».

وقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار نفذه فلسطيني (21 عاماً)، من سكان القدس الشرقية أمام كنيس في حيّ نيفي يعقوب الاستيطاني في القدس، قبل أن تطارده الشرطة وتطلق عليه النار وتعلن مقتله، وفق وكالة «يورو نيوز».

عملية «أربكت العدو»

وأشاد حزب الله في بيان «بالعملية الاستشهادية البطولية»، التي «أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه».

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ورأى فيها حزب الله «ردّ فعل سريعا وحاسما وجريئا على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين»، مؤكدا «تأييده المطلق لكل الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية».