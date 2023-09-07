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البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 10:56 صباحا
البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يهم بركوب الطائرة في مدينة بورتسودان، 4 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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توجه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان صباح الخميس إلى قطر، وفق ما أعلن المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ قرابة خمسة أشهر.

وأفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس بأنه «توجه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية»، وأضاف أن البرهان «سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان».

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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ثالث محطة خارجية للبرهان منذ بدء حرب السودان
وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وهو زار مصر في 29 أغسطس والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار، الإثنين، دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثمرت وساطات سعودية أميركية خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضا.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد. وسجّل الأربعاء، نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكّنه أخطأ هدفه، بحسب ما أفاد ناشطون وسكّان.

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