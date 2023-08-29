السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة، حفاظاً على سلامة وأمن ووحدة وتماسك الدولة السودانية، وبما يصون مصالح الشعب السوداني، وتطلعاته نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة العالمين الجديدة شمال مصر، والذي أكد خلاله السيسي «وقوف مصر إلى جانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خصوصا خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الإستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين»، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد أبو زيد.

كما تناول اللقاء تطورات مسار المحادثات بين دول جوار السودان، إذ رحب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى أخيرا في مصر، وصدر عنه «بيان القاهرة» الذي أكد ضرورة احترام سيادة السودان، وبذل جهود سياسية مشتركة لحل أزمته.

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دعم الشعب السوداني

تطرقت المحادثات أيضا بين البرهان والسيسي إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، ولا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

من جهته، عبّر البرهان عن تقديره البالغ «العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين»، مشيداً بـ«المساندة المصرية، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، وحُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر»، فضلا عن تقدير بلاده الدور الفاعل لمصر في المنطقة والقارة الأفريقية.