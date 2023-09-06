  • Alwasat News
Atwasat

تونس.. توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 03:57 مساء
تونس.. توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة
تظاهرة للمطالبة بإطلاق معتقلين في تونس العاصمة . (أ ف ب)
alwasat radio

أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى فيها عبدالكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت النهضة مندّدة بـ«تضييق ممنهج».

ودعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى «إعلاء سلطة القانون، واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي»، وعبّرت عن «قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين، والتضييق الممنهج على المعارضين، والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعًا». ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف، بحسب «فرانس برس».

ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ فبراير الماضي طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين. ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 الحزب، ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الأوضاع في البلاد.

«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عامًا). ويُتهم الموقوفون بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وعُيّن الونيسي رئيسًا بالنيابة لحزب النهضة في أبريل.

-  الاتحاد التونسي للشغل يعلق على إقالة بودن.. ويطلب من رئيس الحكومة الجديد الانفتاح على الجميع
-  قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن الدولة

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012. وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.

 صراعات بين القيادات داخل الحزب
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه. وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.

وأوقفت قوات الأمن، الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي، وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقًا إطلاق سراحه وفقًا لمحاميه سمير ديلو. وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات «تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرهان يصل جوبا لبحث «الأزمة» في السودان
البرهان يصل جوبا لبحث «الأزمة» في السودان
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
محاكمة مديري شركة نفط سويدية سابقين بجرائم حرب في السودان
محاكمة مديري شركة نفط سويدية سابقين بجرائم حرب في السودان
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا ......
المزيد
العراق.. 22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في كربلاء
العراق.. 22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في ......
تونس.. توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة
تونس.. توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة...
اجتماع وزاري عربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس
اجتماع وزاري عربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس...
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية ......
المزيد