الاتحاد التونسي للشغل يعلق على إقالة بودن.. ويطلب من رئيس الحكومة الجديد الانفتاح على الجميع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على الانفتاح على مختلف المكونات في البلاد.

وخلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق البلاد)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد عام ونصف عام من توليها المنصب قائلًا: إن العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما في تغيير الإستراتيجيات والسياسات، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتجمع مئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ذوو الميول اليسارية والذي يضم نحو مليون عضو في أنحاء البلاد، في صفاقس لإحياء ذكرى مقتل نشطاء في العام 1947 خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تونس.

إقالة بلا تفسيرات

انتخب سعيد ديمقراطيًّا في أكتوبر 2019، قبل أن يتفرَّد بالسلطة في 25 يوليو 2021، وصار يحكم بمراسيم رئاسية، وبات يمكنه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.

ولم يقدم الرئيس أي تفسير لإقالة بودن وتعيين الحشاني، وهو مدير سابق في البنك المركزي التونسي يحمل شهادة من كلية الحقوق التي درس فيها سعيد

وتساءل الطبوبي بشأن رئيس الوزراء الجديد: «هل سيكون منفتحًا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات؟».

نظام رئاسي في تونس بدلا من البرلماني

وغيَّر قيس سعيد الدستور التونسي وأرسى أسس نظام رئاسي معزَّز بدلًا من النظام البرلماني الذي كان ساريًا منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.

وللاتحاد العام التونسي للشغل أهمية كبيرة في المشهد التونسي، وقد حاز مع ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام في العام 2015، مكافأة على دوره في تنظيم الحوار الوطني الذي أقيم لإخراج البلاد من أزمة هددت التحول الديمقراطي.

مبادرة الإنقاذ جاهزة إذا احتاجها الشعب

وردًا على سؤال حول مبادرة الإنقاذ الوطني الجديدة التي أطلقها الاتحاد مطلع العام مع منظمات مجتمع مدني أخرى، أكد الطبوبي أنها ستكون جاهزة متى يكون الشعب التونسي في حاجة إليها.

وتجمع المتظاهرون حول الزعيم النقابي ورددوا شعارات تنتقد الحكومة مثل «يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع»، و«وينو السكر وينو الزيت»؟

وتشير الشعارات إلى نقص في سلع أساسية تعانيه تونس حاليًا، في ظل مديونية تبلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي وشحّ في السيولة بالعملة الصعبة الضرورية لاستيراد المنتجات الأساسية التي تشتريها الدولة قبل إعادة طرحها بأسعار مدعومة في السوق.

بالإضافة إلى هذه الصعوبات، غرقت تونس في أزمة سياسية تفاقمت بسبب توقيف نحو 20 معارضًا للرئيس قيس سعيد منذ فبراير الماضي، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي تصدَّر المشهد منذ العام 2011.