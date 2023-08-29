السيسي يستقبل البرهان في العلمين الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة العلمين الجديدة، وهي أول زيارة خارجية للبرهان منذ بدء الحرب في السودان.

وغادر البرهان صباح اليوم مطار بورتسودان الدولي، بعد إقامته 48 ساعة في المدينة المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد إلى مصر في جولة خارجية تشمل السعودية والإمارات.

وقبل مغادرته تفقد البرهان مناطق خارج الخرطوم للمرة الأولى، بعدما لازم لأربعة أشهر مقرّ قيادته الذي كان يتعرّض لحصار وهجمات متتالية من قوات الدعم السريع.

وأفاد بيان للمجلس السيادي في السودان، الذي يرأسه البرهان، بأنه «توجه صباح اليوم إلى مصر»، مشيرا إلى أنه «سيجرى خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين».

يرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، حسبما أوضحت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان على «فيسبوك».

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الحرب في السودان

اندلعت الحرب في 15 أبريل وأسفرت عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر، لأن عديد مناطق البلاد معزولة تماما، وليس في الإمكان التنقّل، ومعاينة الوضع على الأرض، ويتعذّر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر أُجبر أكثر من أربعة ملايين و600 ألف شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة العلمين، 29 أغسطس 2023 (مجلس السيادة الانتقالي السوداني)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة العلمين، 29 أغسطس 2023 (مجلس السيادة الانتقالي السوداني)