البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

توجه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان صباح الثلاثاء إلى مصر من مدينة بورتسودان، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأفاد بيان للمجلس السيادي في السودان والذي يرأسه البرهان بأنه «توجه صباح اليوم إلى مصر»، مشيرا إلى أنه «سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، حسبما أوضحت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان على «فيسبوك».

وهي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان «حميدتي»، والتي حصدت آلاف القتلى وملايين المشردين ودمارا وانتهاكات واسعة.

دعم الجيش السوداني

ويقول خبراء إن مصر والسعودية تدعمان الجيش، بينما تدعم الإمارات العربية المتحدة حميدتي، علما أن السعودية تشارك في جهود وساطة لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، بينما أبدت مصر بدورها استعدادها للتوسط. وليست هناك مؤشرات على الأرض لتورك أي من الأطراف الإقليميين مباشرة، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان البرهان وصل الأحد إلى بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، بعد تفقده للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عددا من المناطق الأخرى خارج الخرطوم حيث لازم لمدة أربعة أشهر مقرّ قيادته الذي كلن يتعرّض لحصار وهجمات متتالية من قوات الدعم السريع.

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واستبعد البرهان الاثنين خلال تفقده جنودا في قاعدة بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر والتي بقيت بمنأى عن الحرب حتى الآن، أي فرصة للمفاوضات.

وقال للجنود ولصحافيين في قاعدة فلامنغو البحرية «المجال ليس مجال الكلام الآن.. نحن نكرّس كلّ وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرّد»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وكان حميدتي نائبا للبرهان في مجلس السيادة قبل الحرب.

وأثمرت وساطات سعودية أميركية خلال الأشهر الماضية اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضا.

الحرب في السودان

واندلعت الحرب في 15 أبريل، وأسفرت عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، وليس في الإمكان التنقّل ومعاينة الوضع على الأرض. ويتعذّر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.