  • Alwasat News
Atwasat

البرهان من بورتسودان: الحرب مستمرة ضد «المتمردين» ولا مجال للكلام الآن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 04:23 مساء
البرهان من بورتسودان: الحرب مستمرة ضد «المتمردين» ولا مجال للكلام الآن
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يزور قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، خلال تفقده القوات البحرية بمدينة بورتسودان شرق البلاد استمرار الحرب والقتال ضد قوات الدعم السريع، مستبعدًا أي فرصة للمفاوضات.

وقال البرهان للجنود والصحفيين في قاعدة فلامنغو البحرية «المجال ليس مجال الكلام الآن .. نحن نكرس كل وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرد»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وتابع «سنقاتل وسنقاتل .. حتى نصل إلى بر الأمان .. والانتهاء من هذه المحنة أقوياء مرفوعي الرأس»، بحسب «فرانس برس».

وصل البرهان إلى بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، الأحد، في أول خروج له من العاصمة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

 رؤية الدعم السريع لحل الأزمة 
يدور نزاع على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ومذاك التاريخ ظل البرهان داخل مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الذي يتعرض لهجمات قوات الدعم السريع. إلى ذلك قال البرهان في كلمته الإثنين «لم أخرج من القيادة العامة بناء على اتفاق أو صفقة ... هذا وهم»، موضحًا «كان عملًا عسكريًا منظمًا .. نحن لا نتفق مع الخونة».

ومن جهتها نشرت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع «إكس» الأحد خطة تحمل رؤيتها لحل الأزمة الحالية تحت عنوان «رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة».

-  البرهان يغادر الخرطوم استعدادا لجولته الإقليمية الأولى منذ اندلاع المعارك
-  ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

تتضمن الخطة عشرة مبادئ عامة بينها «الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة»، وهو الأمر الذي كان يرفضه دقلو باستمرار، وكان سببًا جوهريًا لاندلاع الحرب الجارية.

وفي تصريحات، الإثنين، تحدث البرهان عن قوات الدعم السريع بصفتهم «المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا». وقال «نحن نعلم أهلنا في دارفور وكردفان .. في الشمال والشرق والغرب .. هذه المجموعات التي غزت الخرطوم ونيالا والجنينة لا تشبه السودانيين».

استمرار  الاشتباكات والغارات الجوية 
ميدانيًا، استمرت الاشتباكات والغارات الجوية والرد عليها بالمضادات الأرضية في العاصمة وضواحيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.

أسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر، لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة . والإثنين حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن «النزاع في السودان أدى إلى بلوغ انعدام الأمن الغذائي مستويات قياسية»، مشيرًا إلى أن «أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)

مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات

اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في ...
مدرب توتنهام يقلد غوارديولا

مدرب توتنهام يقلد غوارديولا
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 10 جنود من القوات الحكومية اليمنية في هجوم شنه الحوثيون
مقتل 10 جنود من القوات الحكومية اليمنية في هجوم شنه الحوثيون
نواب أميركيون يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سورية
نواب أميركيون يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سورية
جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة
جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة
البرهان يغادر الخرطوم استعدادا لجولته الإقليمية الأولى منذ اندلاع المعارك
البرهان يغادر الخرطوم استعدادا لجولته الإقليمية الأولى منذ اندلاع...
«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح متحفًا عسكريًا (شاهد)
«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح متحفًا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
المزيد
العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقًا لثلاثة مدانين في «هجوم إرهابي» ببغداد عام 2016
العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقًا لثلاثة مدانين في «هجوم ......
البرهان من بورتسودان: الحرب مستمرة ضد «المتمردين» ولا مجال للكلام الآن
البرهان من بورتسودان: الحرب مستمرة ضد «المتمردين» ولا مجال ......
خروج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي
خروج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي...
«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح متحفًا عسكريًا (شاهد)
«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح ......
البرهان يغادر الخرطوم استعدادا لجولته الإقليمية الأولى منذ اندلاع المعارك
البرهان يغادر الخرطوم استعدادا لجولته الإقليمية الأولى منذ ......
المزيد