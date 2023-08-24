  • Alwasat News
Atwasat

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 08:05 مساء
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
البرهان يتناول الشاي خلال جولته في أم درمان. الخميس 24 أغسطس 2023. (منصة إكس)
alwasat radio

ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مقاطع مصورة انتشرت صباح اليوم الخميس، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع منتصف أبريل، بحسب وكالة «فرانس برس».

جولة البرهان
وتداول العديد من المستخدمين السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للبرهان قالوا إنها داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، والتي شهدت منذ قرابة شهر هجومًا عنيفًا من قوات الدعم السريع باستخدام مسيّرات.

وبدا البرهان خلال جولته بخير وكان يرتدي قميصًا وبنطالًا مموهين وهو يتجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة. وقال لمستقبليه «نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة... وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة». وأضاف «ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالًا في الجيش».

كذلك تداول مستخدمو موقع «فيسبوك» شريطًا قصيرًا للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود وهتافهم «الله أكبر». كما تداول المستخدمون صورًا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر.

كما انتشر شريط فيديو مقتضب تصوره سيدة سودانية تقف في الشارع بصحبة البرهان الذي كان يستقل عربته مبتسمًا وكانت تزغرد وتقول «من معنا اليوم... معنا القائد المنصور إن شاء الله».

- الجيش السوداني: ترقية ضباط وجنود الفرقة 16 مشاة بعاصمة جنوب دارفور بعد مقتل قائدهم
- منظمة غير حكومية: 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ بدء الحرب

ونوهت «فرانس برس» إلى تعذّر التحقّق من صحّة هذه المقاطع والصور التي نشرت في وقت تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان.

وأفاد سكان في أم درمان أن المنطقة شهدت معارك بين طرفي النزاع بعد الظهر.

انضمام مجموعة جديدة للدعم السريع
من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع الأربعاء «انضمام مجموعة جديدة من الشرفاء بقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار بولايتي شرق وجنوب دارفور» إلى قواتها. وأوضحت في بيان أن المجموعة «قوامها 163 ضابطًا و2500 من ضباط الصف والجنود».

ومنذ الأحد تشن قوات الدعم السريع هجومًا ضاريًا من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش.

ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

الوضع الإنساني في السودان جراء القتال
وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية، لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر أُجبر أكثر من 4,6 مليون شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» التي أكدت أن «أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر».

وقالت «يونيسيف» الخميس: إن أكثر من 9,4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، كما أن 3,4 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالإسهال والكوليرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة مسيّرة تركية في العراق
مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة مسيّرة تركية في ...
السيسي يرحب بدعوة «بريكس»: سنعمل على إعلاء صوت دول الجنوب
السيسي يرحب بدعوة «بريكس»: سنعمل على إعلاء صوت دول الجنوب
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة إلى تركيا في العراق
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة ...
سورية.. احتجاجات السويداء تعيد شعار «ارحل يا بشار»
سورية.. احتجاجات السويداء تعيد شعار «ارحل يا بشار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
المزيد
محكمة هولندية ترفض ملاحقة وزير إسرائيلي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب
محكمة هولندية ترفض ملاحقة وزير إسرائيلي سابق بتهمة ارتكاب ......
الجزائر تفضل «التفاوض» في أزمة النيجر
الجزائر تفضل «التفاوض» في أزمة النيجر...
الأمم المتحدة تحذر من أن الحرب والجوع «يهددان بتدمير» السودان بالكامل
الأمم المتحدة تحذر من أن الحرب والجوع «يهددان بتدمير» ......
سورية.. احتجاجات السويداء تعيد شعار «ارحل يا بشار»
سورية.. احتجاجات السويداء تعيد شعار «ارحل يا بشار»...
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة إلى تركيا في العراق
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة ......
المزيد