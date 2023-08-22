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الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام «عملية عسكرية» في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 01:26 مساء
الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام «عملية عسكرية» في النيجر
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية بالجزائر، 8 نوفمبر 2021. (الرئاسة الجزائرية)
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قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.

وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري، وفق ما نقلت عنها، اليوم الثلاثاء، وكالة «رويترز».

ولدى فرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري، وفق «رويترز».

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«إيكواس» تتفق على التدخل العسكري
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع من الحكومة قوله إن الجزائر أعلنت مرارا معارضتها لأي تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل خوفا من تداعيات مثل تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع داخل النيجر وخارجها في منطقة الساحل».

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