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«غادروا البلاد وخلَّفوا المأساة».. الجزائر تشكو من آثار قائمة للتدخلات الأجنبية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 16 أغسطس 2023, 01:00 صباحا
«غادروا البلاد وخلَّفوا المأساة».. الجزائر تشكو من آثار قائمة للتدخلات الأجنبية في ليبيا
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الدول الأجنبية التي تدخلت في ليبيا «غادرت البلاد وتركت دول المنطقة مع هذه التراجيديا»، في رد جديد على احتمال تنفيذ مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس» عملية عسكرية في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وحضرت الأزمة الليبية مجددًا في خطابات القادة السياسيين والعسكريين في الجزائر، مستحضرين انعكاسات التدخلات العسكرية على الاستقرار في أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الجزائري، في حوار مع جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى واشنطن لمناقشة أزمة النيجر، على 3 مبادئ رئيسية لتنجب أي انحراف وتفادي تفاقم الوضع، وذكِّر بـ«احترام النظام الدستوري والديمقراطي، إلى جانب عودة الرئيس بازوم لسدة الحكم باعتباره رئيسًا شرعيًا للنيجر، مع وجوب استمرار الأولوية في تسوية الصراع بطرق سلمية».

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وبخصوص احتمال التدخل العسكري لدول «إيكواس»، أوضح عطاف أن الجزائر تتخذ موقفًا حذرًا تجاه هذا الحل، مذكِّرًا بالتجارب السابقة في المنطقة، و«التي أكد الميدان فشلها بل تسببت في تفاقم الأوضاع». وقال بالخصوص: «لدينا في جوارنا مثال ليبيا الذي أثبت أنه تدخل كارثي على المنطقة بأسرها، ونحن ندفع الثمن في حين أولئك الذين وراءه غادروا البلاد. وتركونا مع هذه المأساة».

بدوره، قال قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، إن أيَّ تدخل أجنبي في النيجر سيفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية التواصل الافتراضي، ونقلها التلفزيون الرسمي في المؤتمر الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح أعماله الثلاثاء، بالعاصمة الروسية موسكو.

شنڤريحة: الانسداد السياسي في ليبيا يشكل مصدر قلق لشعوب المنطقة
وأكد الفريق أول شنڤريحة أن الوضع المعقد الذي تعيشه منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للتدخلات الأجنبية والأزمة الليبية منذ سنة 2011، والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، قائلا: «النزاع المسلح في السودان ستكون له ارتدادات جهوية قد تعقِّد حالات عدم الاستقرار في الساحل والقرن الأفريقي»، مضيفًا أن «الانسداد السياسي في ليبيا يشكل مصدر قلق لشعوب المنطقة التي تأمل وصول الليبيين إلى حل سياسي توافقي من خلال المصالحة الوطنية الجامعة وانتخابات ديمقراطية».

في 6 أغسطس الجاري، حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من عواقب التدخل العسكري في النيجر، مستدلا بما جرى في ليبيا، حيث لا تزال المشاكل مطروحة والأمور متشعبة بهذا البلد.

وفي 26 يوليو الماضي، نفَّذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابًا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور، وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، فيما هددت مجموعة دول غرب أفريقيا بالتدخل العسكري لإعادته إلى السلطة، ووضعته خيارًا جاهزًا إلى جانب إجراءات عقابية مشددة، حيث سيجتمع رؤساء أركان «إيكواس» يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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