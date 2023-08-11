جهود إنهاء «حالة الانقسام» في ليبيا على طاولة النقاش بين الجزائر وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت الجزائر وواشنطن محادثات بشأن ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء الخميس، في ختام زيارة عمل إلى الولايات المتحدة مع مسؤولين رفيعين بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

تطورات الأزمة في ليبيا

وأوضحت الخارجية أن أحمد عطاف تحادث مع «منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأزمة في ليبيا».

وفق البيان جرت المشاورات «على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في ليبيا».

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كما تطرق عطّاف إلى تطورات الأزمة في النيجر وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في «هذا البلد الشقيق والجار».

وبحسب الخارجية الجزائرية، «أكدت هذه اللقاءات على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة، مبرزةً على وجه الخصوص تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة».

محادثات عاف وبلينكن حول ليبيا ومالي والنيجر

ويوم الأربعاء أجرى عطاف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن محادثات حول الأوضاع في كل من النيجر وليبيا ومالي، حيث أكدا على «توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية لتفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري».

وتستحوذ أزمة النيجر البلد المجاور لليبيا والجزائر على النقاش لدى الجزائر وواشنطن، حيث تشكل هذه الدولة الواقعة بغرب أفريقيا نقطة ارتكاز العمليات الأميركية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، خصوصا بعد الانقلاب العسكري في مالي المجاورة الذي دفع إلى خروج القوات الأجنبية وفتح الباب أمام عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية.