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الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من «اللجوء إلى العنف»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 08:18 مساء
الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من «اللجوء إلى العنف»
احتفالات بالانقلاب في شوارع النيجر. (الإنترنت)
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أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، عن أسفها لـ«إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف» في النيجر، عوضًا عن مسار الحل السياسي والتفاوضي، في الوقت الذي تزداد فيه ملامح التدخل العسكري، وفق بيان الوزارة.

وقالت الخارجية الجزائرية: إن المسار التفاوضي والسياسي «يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد». وأضافت أنها «تظل على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنًا، وبأن السبل التي يمكن أن تؤدي إليه لم تُسْلك كلها بعد، وبأن كل فرصه لم تستنفد بعد».

التدخلات العسكرية تجلب المزيد من المشاكل
وقالت: إن تاريخ المنطقة «يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلًا من الحلول، وأنها شكلت عوامل إضافية لتغذية الصدامات والانقسامات عوض نشر الأمن والاستقرار».

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-  قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الجزائرية بعد يوم من إعلان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إيكواس» الجمعة، أنها حددت موعد التدخل العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري، وإن كان الخيار العسكري «ليس خيارها المفضل».

ويذكر أن بعثة من «إيكواس» وصلت النيجر، السبت، لعقد محادثات مع المجلس العسكري.

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