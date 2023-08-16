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«توتال» تعلن وصول منصة حفر إلى رقعة قبالة لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 12:52 مساء
«توتال» تعلن وصول منصة حفر إلى رقعة قبالة لبنان
صورة وزعتها شركة «توتال» لمنصة الحفر «ترانس أوشن بارنتس» التي أُعلن عن وصولها قبالة سواحل لبنان، 16 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، الأربعاء، وصول منصة حفر إلى الرقعة رقم «9» الواقعة قبالة سواحل لبنان، استعدادًا لبدء حفر بئر استكشافية أواخر الشهر الجاري، في خطوة جاءت بعد تسوية بيروت و«تل أبيب» نزاعهما حول الحدود البحرية.

وسبق أن أعلنت الشركة في مايو توقيعها مع شريكتيها «إيني» الإيطالية و«قطر للطاقة» عقدًا ثابتًا مع «ترانس أوشن بارنتس» لاستخدام منصّة الحفر، بعد إبرام لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2022، اتفاقًا وصف بـ«التاريخي» لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقة بوساطة أميركية.

وأفادت الشركة في بيان، الأربعاء، بـ«وصول منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس إلى الرقعة رقم 9 الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترًا من بيروت في المياه اللبنانيّة». وتزامن ذلك مع وصول «أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، تابعة لشركة غولف للمروحيات، تعاقدت معها توتال لنقل الفرق إلى منصة الحفر»، وفق وكالة «فرانس برس».

بداية حفر البئر  أواخر  أغسطس
ويشكل وصول الآليتين، وفق البيان، «خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر أغسطس».

وحصلت «توتال» ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي «إيني» و«نوفاتيك» الروسية العام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحل مكانها قطر للغاز مطلع العام الحالي.

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وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشر رقع، أبرزها الرقعة 9؛ حيث يقع حقل «قانا» الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية للبنان حقل «قانا»، على أن تحصل «إسرائيل» على تعويض من مشغلّي الرقعة 9.

وعلى هامش زيارته وعدد من المسؤولين القاعدة اللوجستية لإقلاع وهبوط المروحية في مطار بيروت، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض: «صفحة جديدة تبدأ اليوم. عندما يجهز الطاقم والأمور اللوجستية في غضون أيام، سيبدأ الحفر»، وأضاف: «نحن على موعد، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لنعرف نتيجة الحفر».

وحسب ما سبق أن أعلنته توتال، يتعين أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري، عملية التنقيب التي لن تكون سهلة وبكلفة تقدّر بنحو مئة مليون دولار. وتعول السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية تساعدها على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

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