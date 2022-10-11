بايدن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، في بيان بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه «اختراق تاريخي».

وشدّد بايدن على «ضرورة وفاء كل الأطراف بتعهداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت إسرائيل إنها توصلت مع لبنان، إلى اتفاق وصفته بـ«التاريخي» لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وتوسطت الولايات المتحدة طيلة عامين بين البلدين اللذين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إنهما «توصلا إلى اتفاق تاريخي».