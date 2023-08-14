العاهل الأردني يصل مصر للمشاركة في القمة الثلاثية حول القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمطار العلمين الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن السيسي استقبل عاهل الأردن، اليوم بمطار العلمين الدولي، والذي يزور مصر، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي ستُعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

قمة ثلاثية بالعلمين

تستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الإثنين، قمة مصرية - أردنية - فلسطينية؛ لبحث جهود السلام وتنسيق العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك توحيد الرؤي، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وذلك عقب نحو أسبوعين من استقبال المدينة اجتماع الفصائل الفلسطينية.

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والسبت الماضي، قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، في بيان، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، سيجتمع بنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في مدينة العلمين لـ«توحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف بحث العمل، لـ«إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس».