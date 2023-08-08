عاهل الأردن يطالب بإعادة إطلاق مفاوضات جادة لحل القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

حض عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي، الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توفير الحماية للفلسطينيين، وتكاتف الجهود لإحياء مفاوضات سلام جادة وفاعلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، التقى العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني الثلاثاء في قصر الحسينية في عمان، وبحث معه عملية السلام.

وأكد الملك «أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

عاهل الأردن يحذر من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي بشأن القضية الفلسطينية

وحذر من «خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها»، مؤكدًا «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية».

ويشهد شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، خصوصًا مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

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وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الجاري عن مقتل ما لا يقل عن 212 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية من الجانبين. ويؤيد الأردن تسوية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تقوم على حل الدولتين، في حين أن عملية السلام متوقفة منذ العام 2014.

وأكد الملك لعباس الثلاثاء «دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

لقاءات عاهل الأردن بشأن القضية الفلسطينية

وأمس الإثنين، التقى عاهل الأردن في عمان منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وأكد الملك خلال اللقاء «ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كما بحث الملك الأربعاء الماضي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في عمان «مساعي تحقيق السلام العادل والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين».

وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها الدولة العبرية العام 1967. ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام العام 1994.