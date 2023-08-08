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الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل مقاوم فلسطيني شن هجوما في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 09:41 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل مقاوم فلسطيني شن هجوما في الضفة الغربية
الدخان يتصاعد اثناء تفجير منزل فلسطيني في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، 8 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، منزل مقاوم فلسطيني ادعى أنه قتل إسرائيليين اثنين في الضفة الغربية المحتلة كما جاء في بيان لجيش الاحتلال الصهيوني.

وقال البيان «قوات الجيش هدمت هذه الليلة في مخيم عسكر في نابلس منزل .. (المقاوم) عبد الفتاح خروشة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن هذا الفلسطيني «قتل بالرصاص في 26 فبراير الأخوين هليل وايغال يانيف في قرية حوارة».

وكان المقاوم الفلسطيني، عضو الجناح المسلح لحركة حماس، قتل في مارس في عملية للاحتلال الإسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية.

مواجهات بين الاحتلال ومقاومين فلسطينيين
من جهتها أفادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أن الجنود دخلوا ليلا إلى نابلس بشمال الضفة الغربية وخرجوا فجرا بعدما فجروا منزل عبد الفتاح خروشة الواقع في الطابق الثالث من بناية سكنية.

وقال شهود عيان لوكالة «فرانس برس»، إن مواجهات وقعت بين جنود الاحتلال ومقاتلين فلسطينيين خلال هذا التوغل.

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وأوضح أحد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني للوكالة الفرنسية أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في هذه الصدامات، أحدهم أصيب بالرصاص الحي.

ويعمد الاحتلال الصهيوني إلى هدم منازل فلسطينيين يتهمهم بالمشاركة في هجمات ضده أو يجعل منازلهم غير قابلة للسكن ما يعرض تل ابيب لانتقادات كثيرة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر هذه الممارسات عقابا جماعيا.

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ أشهر وتحديدا مدينتا نابلس وجنين، اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

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