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الاحتلال يستعد لهدم منزل منفذ هجوم تل أبيب ويعتقل 4 فلسطينيين بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 10:09 صباحا
الاحتلال يستعد لهدم منزل منفذ هجوم تل أبيب ويعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
جندي من الاحتلال الإسرائيلي يجري قياسات لهدم منزل منفذ هجوم تل أبيب، 5 أغسطس، 2023. (جيش الاحتلال)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إجراء مسح هندسي، ليل السبت، لمنزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، وذلك في قرية رمانة قرب جنين، تمهيداً لهدمه.

وأضاف أنه «خلال النشاط العسكري اندلعت مواجهات في القرية»، بحسب وكالة «رويترز».

اعتقال 4 فلسطينيين
كما أعلن جيش الاحتلال، اعتقال 4 فلسطينيين من قرى قلقس ورمانة ومدينة الخليل في الضفة الغربية.

- الاحتلال يعلن مقتل شرطي إسرائيلي أصيب برصاص مقاوم فلسطيني في تل أبيب

ولقي حارس أمن إسرائيلي، مصرعه، السبت، في عملية إطلاق نار من مقاوم فلسطيني بتل أبيب، في حين أكدت تقارير، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس القيام بـ«عملية عسكرية جديدة» في جنين، حيث كان يسكن منفذ الهجوم.

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