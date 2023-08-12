قمة مصرية - أردنية - فلسطينية في العلمين الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف مدينة العلمين المصرية، غدا الأحد، قمة مصرية - أردنية - فلسطينية، لبحث جهود السلام، وتنسيق العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك توحيد الرؤي، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وذلك عقب نحو أسبوعين من استقبال المدينة اجتماع الفصائل الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني في مصر، دياب اللوح، في بيان، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، سيجتمع بنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في مدينة العلمين، لـ«توحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية».

وأشار اللوح إلى أن الاجتماع يستهدف بحث العمل، لـ«إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس».

يأتي ذلك عقب نحو أسبوعين من اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، الذي عقد في مدينة العلمين المصرية 30 يوليو الماضي، واختتم بالدعوة إلى تبنى إستراتيجية وطنية شاملة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إذ دعا الرئيس الفلسطيني إلى تشكيل لجنة وطنية من أجل استكمال الحوار، والتوصل لاتفاقات حول القضايا والملفات الوطنية العالقة بين الفصائل، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، معتبرا ما جرى العام 2007، وما تلاه من انقسام، بمنزلة «نكبة ثانية» للفلسطينيين يجب إنهاؤها. بينما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» رؤيتها لإتمام المصالحة، معتبرا أن الشراكة السياسية على أساس الخيار الديمقراطي الانتخابي هي المنطلق لبناء الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في عقد اجتماع قريب في القاهرة، لإعلان إنهاء الانقسام، مثمنا الجهود المصرية، لإنهاء الانقسام، ومتوجها بالشكر للرئيس المصري، وللجهود المصرية في إتمام الحوار الوطني. واعتبر أن اجتماع الفصائل في مصر يعد خطوة أولى ومهمة، لاستكمال الحوار الوطني الفلسطيني. وأعرب «أبو مازن» أيضا عن امتنانه للجزائر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وروسيا والصين على ما بذلوه من جهود نحو دفع الحوار، وإتمام المصالحة.

من جهته، أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، رؤية الحركة للوضع السياسي الفلسطيني، وسبل مواجهة حكومة المستوطنين. وطرح، خلال كلمته، خطة وطنية، لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتحدث هنية، خلال اجتماع الأمناء العامين في مدينة العلمين المصرية، عن أبرز نقاط رؤية «حماس» للمرحلة السياسية الراهنة، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمهورية مصر العربية على ما بذلاه في سبيل هذه القضية في مراحلها جميعها، بدءا بالشهداء، وانتهاء بالجهد الذي لا يتوقف في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، والحرص عليه، باعتباره وقضيته جزءا لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها ومستقبلها.

