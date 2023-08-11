  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 08:27 صباحا
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سورية. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل 23 جندياً على الأقل في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، على حافلة عسكرية في شرق سورية مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، في تصعيد جديد للتنظيم المتطرف الذي يكثّف من وتيرة عملياته أخيرا.

وأفاد المرصد عن «استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية»، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث «نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسبب ذلك بمقتل «23 جندياً على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة»، فيما لا يزال «مصير العشرات من الجنود مجهولاً».

وشهدت بادية ريف دير الزور الشرقي صباح الجمعة استنفاراً لقوات النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران، تنشط في المنطقة التي تعد من بين مناطق نفوذها، وفق المرصد.

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر الهجوم بعد.

- المرصد السوري: 10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» بالرقة

وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان «الأكثر دموية»، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس».

استهداف عناصر التنظيم لحواجز عسكرية
وقُتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين جراء استهداف عناصر التنظيم لحواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقل التنظيم المتطرف في سورية.

وقضى سبعة أشخاص آخرون، غالبيتهم من قوات النظام، مطلع الشهر الحالي جراء هجوم شنّه التنظيم على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط)، الذي يشكل امتداداً للبادية المترامية الأطراف.

وغالباً ما يتبنى التنظيم استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصاً في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سورية.

هزائم متتالية ومقتل 4 من زعماء «داعش»
ومني التنظيم الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، بهزائم متتالية في البلدين وصولاً الى تجريده من كافة مناطق سيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين، قتل أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن كانت محدودة، ضد جهات عدّة خصوصاً قوات النظام.

ويكثف التنظيم في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته في مناطق عدة، وفق المرصد.

وقال عبد الرحمن «بدأ التنظيم في الآونة الأخيرة تصعيد عملياته العسكرية الدموية، ووتيرة استهدافه لبعض النقاط، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى، في رسالة هدفها القول إن التنظيم لا يزال موجوداُ ويعمل بقوة رغم استهداف زعمائه».

ومنذ خسارة مناطق سيطرته كافة، قتل أربعة من زعماء التنظيم آخرهم أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سورية. وقد أعلن التنظيم في الثالث من أغسطس تعيين خلف له.

ورغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو القوات الروسية الداعمة لدمشق، لا يزال التنظيم قادراً على شنّ هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق وشمال شرق سورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع «إسرائيل»
«فرانس برس»: تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود ...
الأمم المتحدة تتوصل إلى «تفاهم» مع دمشق حول استخدام معبر «رأس الهوى»
الأمم المتحدة تتوصل إلى «تفاهم» مع دمشق حول استخدام معبر «رأس ...
مقتل مصور ومراسل في انفجار بمحافظة درعا السورية
مقتل مصور ومراسل في انفجار بمحافظة درعا السورية
41 مفقودًا في غرق مركب انطلق من صفاقس التونسية
41 مفقودًا في غرق مركب انطلق من صفاقس التونسية
إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت
إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غرق 800 مهاجر قبالة شواطئ تونس خلال 2023
غرق 800 مهاجر قبالة شواطئ تونس خلال 2023...
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم...
تسعة قتلى في تحطم طائرة مدنية بالسودان
تسعة قتلى في تحطم طائرة مدنية بالسودان...
الكويت تعدم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015
الكويت تعدم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015...
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي ......
المزيد
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل...
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
الجيش اللبناني يعلن مصادرة ذخائر من شاحنة لحزب الله
الجيش اللبناني يعلن مصادرة ذخائر من شاحنة لحزب الله...
إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت
إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت...
41 مفقودًا في غرق مركب انطلق من صفاقس التونسية
41 مفقودًا في غرق مركب انطلق من صفاقس التونسية...
المزيد