البحرين تسجل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

سجَّلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عالٍ في منطقة الخليج التي تعاني من تبعات الاحتباس الحراري.

وبلغ حجم استهلاك الكهرباء في المملكة البحرينية 3798 ميغاوات، مقابل 3708 ميغاوات في العام الماضي، وفق ما نشرته هيئة الكهرباء والماء على منصة «X» (تويتر سابقًا).

وفي رسم توضيحي نُشر على المنصة الرقمية، أشارت الهيئة إلى أن الحرارة بلغت 40,1 درجة مئوية، يوم الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى ما لا يقلُّ عن 85%. أمَّا الجمعة، فوصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75%.

ولم تقدِّم الهيئة سببًا للاستهلاك الكبير، لكنَّها حثَّت المواطنين على اتباع «أساليب ترشيد الكهرباء، والماء للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات»، وفق موقع «يورونيوز».

وتُعرف منطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة والمنتجة للنفط بصيفها الحار، وهي إحدى أكثر مناطق العالم تأثرًا بظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير من تأثيرات سلبية للتغير المناخي على الخليج

وتعد الحرارة الشَّديدة في الخليج والرطوبة العالية مزيجًا خطيرًا، ففي مثل هذه الظروف يكافح جسم الإنسان لتبريد نفسه عن طريق تبخير العرق على الجلد.

ومنطقة الخليج واحدة من الأماكن القليلة التي سجَّلت مرارًا درجات حرارة فوق 35 درجة مئوية بمقياس ترمومتر البُصيلة المخضّلة، وهي عتبة تحمّل الإنسان التي يمكن بعدها أن يكون الإجهاد الحراري قاتلًا في غضون ساعات، بصرف النظر عن العمر والصحة واللياقة البدنية. لذا، يحذِّر الخبراء من أنَّ التغيَّر المناخي المتسارع سيجعل أجزاء من منطقة الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية هذا القرن.

وتستضيف الإمارات، هذا العام، قمَّة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) من أجل استجابة أفضل للاحتباس الحراري.