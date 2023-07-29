  • Alwasat News
Atwasat

وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 04:19 مساء
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف
اللاجئ العراقي يلوح بنسخة من المصحف الكريم قبل قيامه بالتصرف المسئ أمام سفارة بلاده في ستوكهولم بحماية الشرطة السويدية. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت وكالة الهجرة السويدية  إنها تعيد النظر في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفق وكالة رويترز.

وأحرق الرجل نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وكالة الهجرة السويدية: إجراء قانوني
وذكرت وكالة الهجرة أنها تعيد فحص وضعه كمهاجر بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبررا لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل في السويد.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان لرويترز «إنه إجراء قانوني يجري اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أي شئ عن نتيجة القضية» مضيفا أنه ليس بوسع الوكالة ذكر أي تفاصيل أخرى بسبب مسائل تتعلق بالسرية.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة الموقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن. ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف.

وتثير حوادث حرق وتدنيس المصحف في السويد والدنمارك شعورا بالإهانة بالنسبة لكثير من الدول الإسلامية، بما في ذلك تركيا، التي تحتاج السويد إلى دعمها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو هدف تسعى ستوكهولم لتحقيقه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وبالإضافة إلى طلبات حرق المصحف، هناك أيضا العديد من طلبات حرق كتب دينية أخرى مثل العهد الجديد والعهد القديم، مما دفع الكثيرين إلى انتقاد السويد. وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة، لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت في وقت سابق من يوليو تموز إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف. ولم يتسن الحصول على تعليق من الرجل العراقي المعني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خمسة قتلى في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق
خمسة قتلى في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق...
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى بسورية
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى بسورية
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في......
السودان.. «قصف عشوائي» يودي بحياة 34 شخصا في أم درمان
السودان.. «قصف عشوائي» يودي بحياة 34 شخصا في أم درمان...
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب دارفور
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب ......
السعودية توقع وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا
السعودية توقع وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا...
المزيد
حريق يقطع الكهرباء في كافة أنحاء العراق
حريق يقطع الكهرباء في كافة أنحاء العراق...
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي ......
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء...
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس...
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم...
المزيد