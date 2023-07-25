عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اقتحامات متواصلة ومحاولة لفرض الأمر الواقع

وكانت «جماعات الهيكل» الصهيونية المتطرفة أعلنت عن استعدادها، الخميس المقبل، لاقتحام الأقصى بأكثر من ألفي مستوطن في ذكرى «خراب الهيكل»، في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

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يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.