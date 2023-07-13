رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مفوضة الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إن المفوضة وضعت خارطة طريق لوقف إطلاق النار في السودان تحظى بتأييد دولي، مشددا على تأثير الأزمة في السودان على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

وتحدث فقي في كلمته خلال قمة دول جوار السودان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عن «عوامل سلبية» لم يذكرها، أعاقت عملية انتقالية دستورية في السودان، وأوضح أن المؤسسات الأفريقية طالبت بوقف إطلاق النار.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة التنسيق بين دول الجوار لمساندة السودان في أزمته، مؤكدا عمل الاتحاد الأفريقي مع شركاء دوليين لحل الأزمة السودانية.