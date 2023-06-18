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السيسي يبحث مع نائب رئيس «السيادة السوداني» وقف الاقتتال وبدء عملية الحوار السلمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 06:31 مساء
السيسي يبحث مع نائب رئيس «السيادة السوداني» وقف الاقتتال وبدء عملية الحوار السلمي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل وفد مجلس السيادة السوداني. (الإنترنت)
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن السيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلًا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. 

كما أشاد عقار «بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر، معربًا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها». 

وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل
وأضاف الناطق الرسمي أن السيسي أكد خلال اللقاء أن «مصر كانت، وستظل دائمًا، سندًا وعونًا للسودان الشقيق، خاصةً خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين». 

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كما أكد الرئيس المصري أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدًا قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي، ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.

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